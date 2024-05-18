مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش بـ3 لاعبين في المباراة النهائية

تنافس مصر على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش، بعد تأهل 3 لاعبين للمباراة النهائية التي تقام غدا السبت، على ملعب الإسكواش الزجاجي بمتحف الحضارة بالفسطاط، ويواجه اللاعب المصري مصطفى عسل -المصنف الثالث عالميًا- اللاعب دييجو إلياس- المصنف الرابع عالميًا- على لقب الرجال، وتلتقي نور الشربيني -المصنفة الأولى عالميًا- اللاعبة نوران جوهر-المصنفة الثانية عالميًا.

وحجز اللاعب البيروفي ديجيو إلياس بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على لاعب نادي وادى دجلة علي فرج بنتيجة ( 3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-8)(7-11)(11-7)، وتأهل اللاعب مصطفى عسل المصنف الثالث عالمياً لمواجهته بعد فوزه في الدور نصف النهائي على اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة) 3-2) بواقع أشواط (11-7)(11-6)(8-11)(3-11)(12-10).

ونجحت بطلة العالم نور الشربيني في الصعود للمباراة النهائية بعد تغلبها على أوليفيا ويفر بنتيجة( 3-2 ) بواقع نقاط (7-11) (11-5) (6-11) (11-5)(11-5)، واستطاعت اللاعبة نوران جوهرالمصنفة الثانية عالمياً الفوز على اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً لاعبة نادي وادي دجلة بنتيجة (3-1) بواقع أشواط (12-14)(11-2)(11-5)(11-7).

وانطلقت بطولة CIB العالم للإسكواش، تحت رعاية شركة بالم هيلز للتعمير، يوم 9 مايو، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تتخطى ال 50 مليون جنيه، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

وسبق للبنك التجاري الدولي «CIB»، رعاية عددًا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-20، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-22، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.

وتأتي استضافة شركة بالم هيلز لبطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي من الفترة 8 إلى 15 مايو، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.