لأول مرة.. "زد " يستضيف بطولة " CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022"

يستضيف مجمّع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، للمرة الأولى، بطولة «CIB زد المفتوحة للإسكواش2022»، خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة من المصنفين عالميًا من مختلف الجنسيات، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة زد على استضافة بطولات دولية تُبرز ما تتمتع به مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى، وقدرتها على تنظيم مختلف البطولات العالمية.

ويشارك في بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي للإسكواش (PSA) بالتعاون مع الاتحاد المصري للإسكواش، عدد من أبرز اللاعبين، من بينهم يوسف سليمان، رفائيل كاندرا، فيكتور كورين، ومن السيدات سلمى هاني، نور الطيب، نيليس جيليس.

وفى ذلك الإطار، عبّر سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، عن فخره باستضافة بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022 لأول مرة بمجمع ملاعب زد الرياضى، مضيفًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية زد من حيث التطوير الدائم لكافة ملاعبها لتشمل فعاليات مختلف الرياضيات المحلية والدولية، وتنمية المواهب بكافة الألعاب، وإتاحة الفرصة لتطوير مستواها من خلال توفير مباريات مع لاعبين من مختلف الجنسيات، وأكد أن زد تسعى لاستضافة العديد من البطولات العالمية والمحلية في المستقبل القريب.

وحرصت إدارة زد على توفير ملاعب جيدة للاعبين المشاركين بالبطولة بمجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد، وذلك لتقديم أفضل مستوى، وفي الوقت نفسه وفرت مدرجات للجماهير تسع 300 مشجع، إضافة إلى أماكن مخصصة لكبار الزوار والمسئولين، كما أن البطولة تتيح لجميع محبي رياضة الإسكواش الحضور على مدار الخمسة أيام مجانًا. كما استعانت زد بكابتن عمر عبد العزيز كمدير فني لقطاع الإسكواش والذي يملك تاريخًا مميزًا عندما كان لاعباً، حيث وصل إلى المركز 30 على مستوى العالم، واستمر لأكثر من 6 سنوات حصد خلالها 10 ألقاب دولية. كما بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الإسكوش المصريين الناجحين، منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطني للناشئين للإسكواش. ومن الجدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي تبلغ مساحته 10 أفدنة، وتم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، ويشمل 3 ملاعب إسكواش على مستوى عالمي على مساحة 365 مترًا مربعًا مزودة بكل الإمكانيات اللازمة لاستضافة بطولات دولية، بجانب البنية التحتية القوية.

نبذة عن مجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد:

يمتد مجمع زد الرياضي على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، مصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، ليشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعبًا لكرة القدم (11 لاعبًا) تم تصميمه ليقدم أعلى جودة، بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية. كما يضم 4 ملاعب لرياضة (بادل) مزودة بالكامل بأحدث التقنيات، إحداها ملعب بانورامي، و4 ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF، أما بالنسبة لرياضة الإسكواش فيحتوي المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش.