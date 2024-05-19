نيزك عملاق يحول السماء للأزرق.. هل يسقط على الأرض؟ (فيديو)

مقطع فيديو مثير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه السماء تتحول إلى اللون الأزرق بطريقة أذهلت كل من شاهدها، حيث أن هناك نيزكًا عملاقًا مر في سماء دولتي البرتغال وإسبانيا، حول شكل السماء تمامًا وتسبب في ظهور كرة نارية، أضاءت سحاب الغلاف الجوي باللون الأزرق لمدة 7 ثوانٍ، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز، نقلاً عن صحيفة «بابليكو» البرتغالية.

النيزك يسير بسرعة 2700 كيلومتر

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأن النيزك الذي ظهر في سماء إسبانيا والبرتغال، كان كقطعة مذنب انفصلت وقفزت إلى الغلاف الجوي، على ارتفاع 60 كيلومترًا، وحلق النيزك بسرعة 2700 كيلومتر في الساعة.

السلطات البرتغالية تتحدث عن الواقعة

وذكرت السلطات في مدينة فيسيو التي تقع وسط دولة البرتغال، على بعد حوالي 320 كيلومترًا شمال العاصمة «لشبونة»، تقارير تتحدث عن سقوط جسم من السماء، لكنها لم تتمكن من تحديد الموقع المحتمل لهذا الجسم، ولم يتمكنوا من معرفة هل سقط على الأرض أم لا.

ورجحت وكالة الفضاء الأوروبية، أنه من الممكن وصول قطعة من النيزك إلى الأرض.