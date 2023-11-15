«بحيرة النيزك» المخبأ السري لعشاق الاسترخاء في مرسى علم.. 5 آلاف متر من الجنة

على بعد 8 كيلو مترات جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر يقع شاطىء النيزك والذي يضم بحيرة النيزك الساحرة التي وصفوها بـ«جنة مخبأة على كوكب الأرض» لراغبي المتعة والهدوء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، إذ يتوافد السياح عليها، وتنتعش في فصلي الخريف والشتاء إذ تتمتع بمياه دافئة جميلة.

بحيرة النيزك بمرسى علم

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن بحيرة النيزك تجذب آلاف السياح إلى شاطئ البحرالأحمر، لممارسة رياضة الغوص والسباحة في مياه الدافئة شتاء، ووصفها موقع شبكة CNN الأمريكية بجنة مخبأة داخل كوكب الأرض في مدينة مرسى علم.

بحيرة النيزك حمام سباحة دافئ

في السياق، قال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي ومدير محميات البحر الأحمر، إن بحيرة النيزك تتمتع بأمان بيئي ومساحتها تتجاوز 5 آلاف متر، وتملك مياه صافية بعيدة عن التيارات البحرية، ما يجعلها آمنة للغوص خاصة في الشتاء، حيث تتميز مياهها بالدفء، فهي مثل حمام سباحة طبيعى فى حالة المد والجزر.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم أشار «غلاب» إلى أن منطقة النيزك ظهرت منذ عشرات السنين، وأهالي مرسى علم يرجعون تسميتها إلى سقوط جزء من مركبة فضائية عليها، وإحداث هذه الحفرة حيث تحولت مع مرور الزمن إلى بحيرة.