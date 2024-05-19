«جمعة».. حصل على برونزية بطولة العالم في فرنسا

لحظات صعبة عاشتها أسرة جمعة عبدالحميد، من محافظة المنوفية، لاعب المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبية، بعدما علموا أن طفلهم يعانى إعاقة حركية، وعلى الرغم من صدمتهم فى بداية الأمر، فإنهم جاهدوا فى سبيل إيجاد حل لهذه الإعاقة التى ربما تصاحبه طوال حياته، لكن كل محاولات الأطباء فشلت.

وهنا ارتضت الأسرة الأمر وتقبلته بصدر رحب، وقررت أن تجعل منه أسطورة وبطلاً يتحاكى به الجميع بعد أن يحقق إنجازات يصعب على بعض الأصحاء تحقيقها على المستوى التعليمى وكذلك الرياضى.

كبر «جمعة» والتحق بكلية الآداب، وخلال حياته لم يشعر يوماً بأنه مختلف عن ذويه، بل كان يرى دائماً أنه قادر على تحقيق إنجازات يعجز عن تحقيقها بعض الأسوياء، الشعور بالرضا كان هو المسيطر على الفتى طوال حياته بفضل دعم والديه: «أصروا على إنى أكمل تعليمى، اهتموا بيا فى كل المراحل رغم المعاناة اللى واجهتهم لحد ما التحقت بكلية الآداب قسم تاريخ، من كتر ما كانوا مهتمين بيا بقيت أحس إنى زى باقى الأطفال».

خلال المرحلة الجامعية تعرف «جمعة» على لاعب رفع أثقال بارالمبى، عرض عليه أن يتدرب معه، ووافق صديقه ورحب بالفكرة، لتبدأ أولى خطواته الرياضية.

بدأ «جمعة» ممارسة رفع الأثقال، ولكن بعد فترة اتجه إلى ألعاب القوى، التى وجد نفسه فيها، كأنه ولد ليكون لاعب ألعاب قوى بارالمبية، ليحقق نتائج مميزة، وهنا بدأت تنهال عليه العروض، ولكنه وافق على الذهاب إلى اتحاد الشرطة الرياضى.

تمكن «جمعة» من الحصول على ميداليتين ذهبيتين فى البطولات المحلية كل عام، حتى جاء يوم صعب فى حياته الرياضية، حينما تمت تصفية الفريق، ليذهب بعدها إلى نادى السلام ببنها: «بدأت أمارس قذف القرص، واهتم بى كباتن الفريق وتوقعوا إنى أكون من الأبطال، ولما رئيس مجلس الإدارة عرف بالإنجازات اللى حققتها والميداليات الذهبية اللى حصلت عليها، ذلل جميع المعوقات أمامى، ومن هنا ربنا كرمنى بالانضمام للمنتخب الوطنى».

على مستوى المنتخب الوطنى شارك «جمعة» فى بطولة فزاع الدولية فى الإمارات 2023 وحصل على الميدالية البرونزية، ليحصل على نفس الميدالية فى بطولة إيطاليا المفتوحة فى نفس العام: «أخذت برونزية بطولة العالم بفرنسا وفضية مراكش الدولية وباحلم بالذهب البارالمبى».