صبحي عسيلة: اليهود يتحكمون في الإعلام الأمريكي.. ومصر تعمل لصالح الشعب الفلسطيني

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليهود يتحكمون في الإعلام بالولايات المتحدة الامريكية، فبنيامين نتنياهو أمريكي أكثر من أنه إسرائيلي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: أن بنيامين نتيناهو دائمًا ما يصدر أزمات للإعلام الأمريكي من أجل الترويج لها، بأن اليهود يعانون من الاضطهاد.

وأشار إلى أن الإعلام المصري قدم القضية الفلسطينية بشكل مهني بحت، بل وساهم في التوعية بحقيقة القضية، إذ أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على كتفيها بكل ما أوتيت من قوة.

ونوه بأن الفلسطينيين، يقتنعون بأن الدولة المصرية لم تتاجر بالقضية، كما أن مصر متبنية وجهة نظر قوية ولا تتصرف بشكل منفرد بل تعمل كل ما هو صالح للشعب الفلسطيني.