بلال الدوي: إسرائيل تمارس «لعبة ترويج الشائعات».. والقاهرة تتصدى لمخططها

أكّد الكاتب الصحفي بلال الدوي أنه لم يعد أمام إسرائيل خلال الفترة الماضية إلا ترويج شائعات ضد مصر، وأنه منذ 7 أكتوبر الهدف الإسرائيلي الأسمى والأوحد هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أن الجميع عرف ويعي ذلك الهدف ولذلك يقف الشعب المصري خلف القيادة السياسية المصرية الأمينة على هذا الوطن في نهجها الرافض للتهجير.

وأوضح «الدوي» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة» أن التوترات في البحر الأحمر كانت غرضها لفت الانتباه والضغط على مصر من أجل قبول التهجير.

زيارات وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة

وأشار إلى أن زيارات وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة هدفها استكشاف الرؤية المصرية من رفض التهجير، ومدى تمسك الشعب القيادة السياسية بها، موضحًا أن مصر ترفض التهجير للشعب الفلسطيني بشكل كبير ورفض تام.

وأكد أنه رغم التطورات الإقليمية والدولية، إلا أن موقف مصر ثابت وواضح بشكل كبير من القضية الفلسطينية.

لعبة ترويج الشائعات ضد مصر

وأوضح أن إسرائيل تلعب ما يسميه بـ«لعبة ترويج الشائعات ضد مصر»، والتي بدأت بالشائعة الأولى، بأن إسرائيل تنسق مع مصر بشأن معبر رفح، ومصر نفت ذلك عن طريق مصدر رسمي، مشددًا على أن إسرائيل حاولت التنسيق مع مصر بشأن معبر رفح من خلال عرضين.

وأكد أن مصر لديها رؤية مستقبلية وتحاول أن تقود وجه النظر المضادة للهيمنة الإسرائيلية؛ لأن إسرائيل تهدف لتوسيع الصراع ومصر هي التي تتصدى لذلك.