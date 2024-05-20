محمد ثروت يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: «وحشتنا يا حبيبي»

أحيا الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر محمد ثروت مشهدا من أحد الأعمال الفنية الذي يجمعه بالفنان الراحل معلقا: اليوم ذكرى رحيل الفنان سمير غانم وحشتنا ياحبيبي، ربنا يفرح روحك ويسكنك فسيح جناته ويسعدك قد ما كنت بتفرحنا وتحلي أيامنا تلميذك محمد ثروت.

رحيل سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا والتي أثرت على الكلى، حيث بدأت العدوى بالفيروس بزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية لتصاب بالفيروس ويرحل الثنائي بعد أشهر قليلة من المعاناة.