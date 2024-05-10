دنيا سمير غانم تصطحب ميرفت أمين في جنازة والدة يسرا اللوزي (صور)

حرصت الفنانة القديرة ميرفت أمين على مرافقة الفنانة دنيا سمير غانم في جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، سهير المارديني، التي رحلت عن عالمنا أمس، ونشرت الأسرة بيان أكّدت فيه وفاتها في مستشفى الأنجلو أمريكان بمنطقة الزمالك.

وحرص على حضور تشييع الجثمان اليوم عدد من الأهل والأصدقاء، من بينهم النجم إياد نصار وسارة عبد الرحمن، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وسلوى محمد علي، وحنان سليمان.

سوسن المارديني سورية الأصل، تنتمي لعائلة كبيرة وهي عائلة مارديني، لها أفرع كثيرة في سوريا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وعملت سوسن مارديني لفترة طويلة من حياتها في مسرح العرائس، ثم التحقت بالعمل لدى الشركة العالمية والت ديزني، ولها إسهامات كثيرة في ترجمة ودبلجة عدد من أفلامها التي ما زالت خالدة في أذهان الجمهور، مثل سلسلة مغامرات ويني الدبدوب، وقصص بطوط.