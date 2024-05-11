إيمي سمير غانم تواسي يسرا اللوزي بعد وفاة والدتها: «ربنا يصبر قلبك»

قدمت الفنانة إيمي سمير غانم، العزاء للفنانة يسرا اللوزي بعد وفاة والدتها، في الساعات القليلة الماضية، وجرى تشييع جثمانها عصر أمس الجمعة من مسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من الفنانين.

رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم إلى يسرا اللوزي

وقامت إيمي سمير غانم بنشر صورة تجمعها مع يسرا اللوزي من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلاً: «حبيبتي وأختي وصاحبتي ربنا يقويكي ويصبر قلبك، عارفة إن فراق الأم ده صعب والأب كمان أوي أوي. إنشاء الله كلنا هنقعد معاهم في الجنة».

انهيار يسرا اللوزي في جنازة والدتها

وحضر صلاة الجنازة أمس كل من إياد نصار، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، حنان سليمان، سارة عبدالرحمن، وآخرون، ولم تتمالك يسرا اللوزي نفسها وانهارت من البكاء فى الوداع الأخير لوالدتها والذى جاء بعد أشهر قليلة من وفاة والدها، قائلة: «هتوحشينى ياماما»، وظهرت بملابس بيضاء وهي عادة شامية لأن والدتها من أصول سورية ولا يرتدون اللون الأسود.

عودة الفنانة إيمي سمير غانم للتمثيل

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم عودتها لنشاطها الفني من خلال عمل سينمائي يجمعها مع زوجها الفنان حسن الرداد، بعد غياب سنوات منذ رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وبعدها حملها وولادتها لابنها فادي من زوجها الفنان حسن الرداد، والتى حرصت على تربيته، وأن تكون بجانبه فى المراحل العمرية الأولى له.