في ذكرى وفاة سمير غانم.. لماذا ندم على فيلم «الرجل الذي عطس»؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو عام 2021، والذي يعد واحدًا من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وترك صانع البسمة تاريخًا ملئ بالأعمال الفنية المهمة، التي جعلته عالقًا في أذهان وقلوب جمهوره.

بداياته

ولد سمير غانم في 15 يناير 1937، والتحق بكلية زراعة جامعة الإسكندرية، بدأ حياته الفنية من خلال فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» مع جورج سيدهم والضيف أحمد، وحققوا نجاحًا كبيرًا في وقتها، عبر تقديم الكوميديا بشكل جديد ومختلف، الأمر الذي لفت أنظار الجمهور إليهم، واستطاعوا أن يدخلوا عالم الفن، وأسندت إليهم العديد من الأعمال السينمائية.

أعماله الفنية

قدم الفنان سمير غانم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية ما يقرب 150 فيلمًا و50 مسرحية و80 عملا دراميًا، ومن أبرز تلك الأعمال فيلم «غراميات عازب» عام 1976، فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1975، وفيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، عام 1978، وفيلم «نهاية رجل تزوج» عام 1983، وفيلم «تجيبها كدة تيجي كدة» عام 1982.

عرف الفنان سمير غانم بتقديمه للأعمال الكوميدية على مدار تاريخه الفني، فإنه قدم دور شر غير راضي عنه، مشيرًا أنه نادم على تقديمه، وذلك بسبب حاجته للمال وقتها.

وقال سمير غانم في لقاء مع الإعلامي محمود الليثي: «في فيلم الرجل الذي عطس الدور كان عاجبني، ولكن كان فيه حزن وكآبة والناس محبتش الفيلم ولم يحقق النجاح المطلوب، وعملت دور الشر بس الناس مقبلتش الدور مني في فيلم مكالمة بعد منتصف الليل، وندمت على تقديمه ولم أكرر تلك التجربة مرة ثانية».

فيلم «الرجل الذي عطس» عرض عام 1985، من تأليف لينين الرملي، إخراج عمر عبدالعزيز، من بطولة سمير غانم، ليلى علوي، شهيرة، أحمد بدير، حسن مصطفى، محمود القلعاوي، فاروق فلوكس، محمود الزهيري.