مخيم جباليا يكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.. إصابة 94 جنديا وتدمير 65 آلية

في الحادي عشر من مايو الجاري بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مدعيا أن قوات الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة السيطرة على شمال القطاع ليلاقي مقاومة شرسة من الفصائل التي كبدته خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وقالت إنها تخوض معركة ملحمية دفاعًا عن مخيم جباليا وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

الهجوم البري الثالث على مخيم جباليا

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية برية هي الثالثة في مخيم جباليا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة في الـ28 من أكتوبر الماضي، ومنذ اليوم الأول لعمليته البرية في المخيم فوجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية على الرغم من أنه ادعى في السابق أنه قضى على مقاتلي الفصائل بشكل كامل في شمال قطاع غزة.

حصيلة الخسائر الإسرائيلية في مخيم جباليا

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تكبيدها جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في العتاد والأرواح والآليات المُتوغلة في مخيم جباليا، وأتت الحصيلة على النحو التالي:

- يوم السبت 11 مايو الذي بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم جباليا اعترف بإصابة 50 جنديا في قطاع غزة.

- الأحد 12 مايو، أعلنت الفصائل استهدافها 9 دبابات إسرائيلية، وناقلة جند وتفجير عدد من المنازل الذي تحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي.

- الاثنين 13 مايو، أعلنت الفصائل استهداف 12 دبابة، وجرافة لجيش الاحتلال، وقنص جندي إسرائيلي.

- الثلاثاء 14 مايو، أعلنت الفصائل عن تدمير 7 دبابات، وجرافتين، وناقلة جند وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي في عدد من الكمائن في مخيم جباليا، وتنفيذها عملية قنص.

- الأربعاء 15 مايو، أعلنت الفصائل مقاتل نحو 13 جنديا إسرائيليا خلال عدد من الكمائن، واستهداف 3 دبابات وجرافتين.

- الخميس 16 مايو، أعلنت الفصائل استهدافها 10 دبابات، وناقلة جند، و6 جرافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

- الجمعة 17 مايو، أعلنت الفصائل عن تدمير دبابة، وناقلتي جند وتنفيذ عدد من الكمائن.

- السبت 18 مايو، أعلنت الفصائل قتلها نحو 20 جنديا إسرائيليا، واستهداف طائرة من طراز أباتشي، و3 دبابات وناقلة جند.

- الأحد 19 مايو، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 44 جنديا، 8 منهم في حالة خطيرة، كما أعلنت الفصائل استهدافها دبابتين.