«القاهرة الإخبارية»: وصول شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها أمريكا إلى إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وصول شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأمريكية لإسرائيل وفقا لما نقلته «القاهرة الإخبارية».

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه وصل شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب عملية جيش الاحتلال في شرق رفح الفلسطينية.

استئناف إرسال الأسلحة اِلأمريكية لإسرائيل

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قرار استئناف إرسال الأسلحة اِلأمريكية لإسرائيل يأتي على خلفية تعهد الاحتلال للولايات المتحدة بإبلاغها قبل أي عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد في وقت سابق من هذا الشهر بحجب بعض الأسلحة عن الاحتلال الإسرائيلي بسبب المخاوف من الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك فقد تم إرسال شحنة أولي من الذخيرة التي تم تجميدها وفقا لصحية «وول ستريت جورنال».

الضغوط على بايدن بسبب تجميد الشحنة

وفي تقرير لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية كشفت عن ممارسة بعض الضغوط على بايدن من قبل الإٍسرائيليين- الأمريكيين وانتقدوه بسبب تجميد الشحنة العسكرية لإٍسرائيل علاوة على انتقاد أكبر الممولين لحملته الانتخابية لتلك الخطوة.