الرئيس السيسي يعزّي إيران في وفاة رئيسها ووزير خارجيتها: تغمّد الله الراحلين برحمته
كتب:
محمد أبو عمرة
09:37 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم في حادث أليم.
وأعرب الرئيس السيسي، عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمّد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.