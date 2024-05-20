ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟

بعد أقل من شهر من الاحتفال بعيد ميلاده الستين، لقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مصرعه في حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في مدينة تبريز الإيرانية، أمس الأحد، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ميلاده وصعوده السياسي

وذكرت وكالة «مهر» الفارسية، أن اللهيان مولود في 23 أبريل عام 1964 في مدينة دامغان الإيرانية، في محافظة سمنان شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، وشغل منصب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية منذ عام 2016، ومستشارًا سياسيًا لجواد ظريف وزير الخارجية السابق، وأستاذا بكلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية.

رئيسي يرشح اللهيان صاحب الـ 3 لغات للمنصب

اقترح الرئيس الإيراني الراحل رئيسي، اسمه ليصبح وزيرا للخارجية في أغسطس 2021 في الحكومة الإيرانية الـ 13، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة طهران في العلاقات الدولية، توفى والده وعمره 7 سنوات، فتكفلت والدته وأشقاءه الأكبر منه إدارة العائلة، وتزوج عام 1994 وأنجب ولدا وبنتا، ويجيد اللهيان اللغات العربية والإنجليزية والفارسية ولكن كان حريصا على ألا يتحدث في وسائل الإعلام إلا اللغة الفارسية.

دراسته

درس اللهيان العلاقات الدبلوماسية الدولية عام 1991، ثم حصل على الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996، وأخيرًا الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة طهران.

نشاط دبلوماسي

كان اللهيان أول مسؤول إيراني يسافر إلى لندن من أجل إجراء محادثات إقليمية بعد إعادة فتح سفارة لندن في طهران خلال الولاية الأولى للرئيس الإيراني لحسن روحاني، كما ترأس فريق التفاوض الإيراني في الاجتماع الثلاثي بين إيران والعراق والولايات المتحدة في بغداد عام 2007.

مؤلفات وزير الخارجية الراحل

ولوزير الخارجية الإيراني الراحل كتب عدة منها عدم فعالية مبادرة الشرق الأوسط الكبير بصعود الصحوة الإسلامية عام (2012)، والديمقراطية الأمريكية المتضاربة في العراق الجديد عام (2007)، واستراتيجية الاحتواء المزدوج عام (1999).