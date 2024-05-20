نصائح من «الصحة» لمواجهة الإجهاد الحراري.. «تواصلوا على الخط الساخن»

مع استمرار موجة الحرارة الشديدة، التي تؤثر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حرصت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على توجيه إرشادات للطلبة والمواطنين لمواجهة حالات الحرارة الشديدة، وتأثير الرياح المثيرة للأتربة على مرضي الأمرض الصدرية والتنفسية، وحالات الإجهاد الحراري.

أصحاب الأمراض الصدرية

ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح إلى الطلاب والمواطنين من أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية، وتحديدا في المحافظات المتوقع بها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، أهمها ضرورة ارتداء الكمات قبل الخروج من المنزل، وفي حالة الشعور بحدوث ضيق في التنفس، بضرورة الذهاب إلى الطبيب أو أقرب مستشفي لإجراء الفحوصات اللازمة.

شرب مياه وسوائل لمواجهة الإجهاد الحراري

كما أكدت وزارة الصحة والسكان على المواطنين والطلبة، ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل في الحر، إذ أنها أهم عوامل مواجهة الشعور بالإجهاد الحراري، وأنها تساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف عن طريق الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعة في ظل ارتفاع حرارة الطقس.

طرق الحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة والأجهاد الحراري

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة.

- شرب المياة بكثرة.

- على كبار السن عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- غلق نوافذ المنازل.

أعراض الإجهاد الحراري

- الصداع.

- الدوخة.

- حالة عدم الإتزان.

- والتشنجات والتعرق المفرط.

- فقدان الشهية.

- سرعة النبض.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم .

كما طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حالة الشعوربأي من تلك الأعراض التواصل مع الوزارة ، عبر الخط الساخن لها 105، وسيجري التوضيح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المختلفة.