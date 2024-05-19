نصائح مهمة من «الصحة» بسبب الطقس الحار.. تجنبوا الخروج واغلقوا النوافذ

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نصائح للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحار، موضحًا أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الصداع والدوحة والتشنجات في القدمين واليدين والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، فضلًا عن سرعة النبض وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة والعطش الشديد وفقدان الوعي.

نصائح للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح في تقرير له وللحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة يجب الآتي:

- الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون

- غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل خلال ساعات النهار لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة

- الاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن

- عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجهة الحارة إلا للضرورة

- في حالة الحاجة الضرورية للخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

وأكد على أنه في حالة ظهور أعراض الإجهاد الحراري على شخص، يتوجب اصطحابه للمستشفى سريعًا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.