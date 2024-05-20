تصل إلى 45 درجة في الظل.. «الأرصاد» تعلن ارتفاع الحرارة على محافظات الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات عن المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من فصل الربيع.

كتل هوائية حرارية قادمة من الأراضي السعودية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ محافظات شمال الصعيد تتراوح الحرارة العظمى بها بين 41 لـ43 درجة، في حين تسجل الحرارة على محافظات وسط وجنوب الصعيد قيم تتراوح بين 44 لـ45 درجة في الظل، ويسود طقس بسبب الموجات الحرارية العالية الناتجة عن الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة والقادمة من الصحراء السعودية.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم الاثيين على شمال ووسط الصعيد وسيناء، وفقًا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 41 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 41 الصغرى 21

المنيا: العظمى 41 الصغرى 22

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 43 الصغرى 24

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24