«تجربة لن تتكرر».. استقبال حار لكيفن كوستنر في مهرجان كان السينمائي

تلقى النجم الأمريكي كيفن كوستنر، استقبالا حارًا بعد عرض فيلمه «Horizon: An American Saga»، الذي يعتبر تجربته الإخراجية الأولى منذ 11 عاما، واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، إذ استمر في التصفيق لمدة 10 دقائق بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ77.

كيفن كوستنر يبكي من الفرح

لم يستطع المخرج والممثل كيفن كوستنر، السيطرة على دموعه بعد الاستقبال الحافل لفيلمه، حيث مسح دموعه قبل أن يلقى خطابه، مؤكدا أنه لن ينسى أبدا تجربته في المهرجان الفرنسي، ووجه كلامه إلى الحضور مازحا: «أنا آسف لأنكم اضطررتم إلى التصفيق لفترة طويلة، حتى أفهم أنني يجب أن أتحدث»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف كوستنر في كلمته: «إنها لحظة جيدة، ليس بالنسبة لي فحسب، بل أيضًا بالنسبة للممثلين الذين شاركوا في العمل وللأشخاص الذين آمنوا بي»، مشيرا إلى أن تجربته في مهرجان كان أصبحت مميزة للغاية ليس فقط بسبب استجابة الجمهور ومدى شغفه تجاه المهرجان، لكن أيضًا بسبب أبنائه الذين كانوا بجانبه في المهرجان.

معجزة أخرى في حياتي

ووجه كوستنر حديثه للحضور: «آمل أن تشاركوا هذا الفيلم مع أحبائكم وأطفالكم، أشعر بأنني محظوظ للغاية، إنها مجرد معجزة أخرى في حياتي، شكرًا جزيلاً لكم على منحي وقتكم الثمين، أتمنى أن يكون هذا الوقت يستحق ذلك بالنسبة لكم».