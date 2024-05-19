سيلينا جوميز تفشل في السيطرة على دموعها خلال عرض فيلمها بمهرجان كان

حاز الفيلم الإسباني «Emilia Pérez»، من بطولة زوي سالدانيا وسيلينا جوميز وكارلا صوفيا جاسكون، على أكبر تصفيق حار في مهرجان كان السينمائي لهذا العام حتى الآن، حيث استمر التصفيق لما يقرب من 9 دقائق متواصلة، وفقا لموقع «فارايتي».

ولم تستطع سيلينا جوميز السيطرة على دموعها خلال الاحتفاء الذي أظهره الحضور تجاه الفيلم، والذي كان مصحوبة بالكثير من الصيحات والتصفير والهتاف، وأثناء التصفيق الحار، لوح المخرج جاك أوديار بقبعته في الشرفة بينما تبادل النجمان سالدانيا وإدجار راميريز العناق.

تفاصيل الفيلم الإسباني «Emilia Pérez»

تدور أحداث الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج الحائز على السعفة الذهبية، حول ريتا، المحامية ذات المؤهلات العالية والمقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تميل شركتها إلى مساعدة المجرمين أكثر من السعي إلى تحقيق العدالة، تجد طريقة غير متوقعة عندما يقوم زعيم عصابة المخدرات المخيف مانيتاس بتجنيدها لمساعدته في إكمال عملية تغيير الجنس خلسة ليصبح المرأة التي طالما أراد أن يكونها، وتلعب سيلينا جوميز دور زوجته.

شارك المخرج بانتظام في مهرجان كان السينمائي، وقد فاز بجائزة السعفة الذهبية عام 2015 عن فيلم «Deephan» تم اختيار فيلمه الأول «Watch the Men Fall» عام 1994 لأسبوع النقاد في مهرجان كان، وفاز بثلاث جوائز سيزار، بما في ذلك أفضل عمل أول، كان لدى المخرج الفرنسي ستة أفلام في المسابقات الرسمية لمهرجا كان هي: «A Prophet»، و«Of Rust and Bone» و«The Olympiads»، وهذا العام يشارك بـ «Emilia Pérez».