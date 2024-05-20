بعد الإعلان رسميا عن وفاة رئيسي.. ما الإجراءات الدستورية في حال رحيل رئيس إيران؟

عقب ساعات من الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين اللهيان والوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة، أمس الأحد، على الحدود بين أذربيجان وإيران، بقى السؤال حول ما الذي سوف يحدث في إيران خلال الساعات المقبلة لملئ الفراغ السياسي الذي خلفه رئيس الجمهورية؟

تنظيم الانتخابات خلال 50 يوما

وبحسب فضائية القاهرة الإخبارية، فإن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر سيخلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل انتخابات رئاسية تنظّم في غضون 50 يومًا بموجب القوانين الإيرانية.

القانون الإيراني وتنظيم الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة الـ131 من الدستور الإيراني، أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة أي المرشد الأعلى.

الحد الأقصى لانتخاب رئيس جديد

ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية، أن تعدّ الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يومًا على الأكثر.

الأحوال الجوية سببا في سقوط الطائرة

واستمر البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكثر من 12 ساعة متواصلة بعد الإعلان عن سقوطها بسبب صعوبة الأوضاع الجوية واصطدامها بقمة جبل على الحدود بين أذربيجان وإيران.

رئيسي واللهيان رحلة صعود ووفاة معا

ومن المفارقة أن رئيسي هو من رشح حسين اللهيان لمنصب وزير الخارجية في أغسطس 2021، ليبدأ معه رحلة سياسية تنتهي معا على نفس الطائرة وفي نفس اليوم التاسع عشر من مايو 2024.