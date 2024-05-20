معلومات عن رئيس إيران بعد وفاته بحادث حطم مروحيته.. كان مرشحا لخلافة خامنئي

أعلنت إيران رسميًا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان، وبعض مرافقيهما في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما من أذربيجان، عقب افتتاح سد حدودي بين البلدين.

وبعد ساعات من البحث، عثر على حطام طائرة الرئيس الإيراني محترقة بالكامل إثر سقوطها، وكان على متنها أيضا محافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

معلومات عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»:

- اسمه إبراهيم رئيس الساداتي.

- الرئيس الثامن لإيران، والذي تولى المهمة منذ 3 أغسطس 2021، خلفًا لحسن روحاني.

- ولد في 14 ديسمبر 1960 في مدينة المشهد.

- نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه في فرع الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة، من جامعة الشهيد مطهري.

- عين نائبًا للمدعي العام في طهران عام 1985.

- عين مدعيًا عامًا في طهران عام 1990.

- شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية من 2004 حتى 2014.

- عُين مدعيًا عامًا لإيران عام 2014.

- أصبح رئيسًا للسلطة القضائية عام 2019.

- خسر الانتخابات في إيران عام 2017 أمام حسن روحاني.

- تولى رئاسة إيران منذ أغسطس 2021.

- أحد أبرز تلاميذ المرشد الإيراني علي خامنئي.

- كان مرشحًا لخلافة خامنئي.

- توفي أمس، عقب تحطم طائرة مروحية كان تقله هو ووزير خارجيته وبعض مرافقيه عن عمر 63 عامًا.