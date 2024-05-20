نقيب أطباء القاهرة: الأخطاء الطبية لا تتجاوز 1%.. ولا مسؤولية للطبيب عن المضاعفات

قالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إنّ حالات الخطأ الطبي لا تتجاوز الـ1%، مشيرة في ندوة بمجمع عيادات خاصة لتوعية الأطباء، إلى أن سبب الشكاوى والدعاوى القضائية ضد الأطباء يرجع إلى مضاعفات طبية لا دخل للطبيب بها، وذلك في محاولة للحصول على تعويضات مالية.

وحذرت غالب خلال محاضرة توعوية بمجمع عيادات كنيسة مارجرجس الأطباء من عدم الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض أو ولى أمره قبل إجراء العمليات الجراحية على أن تكون شاملة على وصف الإجراء الطبي وتكلفته ومضاعفاته.

نصائح نقيب الأطباء حول العمل ف بيئة آمنة

شددت على توخى الأطباء الحذر وعدم العمل فى أماكن غير مرخصة أو الإقدام على القيام بإجراء طبي خارج التخصص المباشر للطبيب حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويتعرض لمسائلة جنائية، قائلة: «لن تكون النقابة طرفا في الدفاع عنه في هذه الحالة» .

وأضافت أنه في حال رفض المريض أو ولى أمره التوقيع على الموافقة المستنيرة قبل إجراء العمليات يحق للطبيب رفض إجراء العملية إذا لم تندرج ضمن حالات الطوارئ الذي يصبح التدخل فيها واجب وحتمى لإنقاذ حياة المريض.

أهمية قانون المسؤولية الطبية للأطباء والمرضى

وشددت نقيب أطباء القاهرة على رفض النقابة الحبس الاحتياطى للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، مطالبة بضرورة التعجيل لإصدار قانون المسؤولية الطبية، لتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضى وحتى لا يضطر الأطباء اللجوء إلى ممارسة الطب الدفاعي.