نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية وزيادة فرص العمل، وهذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن نحن محتفظون بتحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.

حقوق العاملين بالمنظومة

وأوضح «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»، أنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما كفلها الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أن القانون يلزم المستثمر بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مما يعني إمكانية فصل 75% من العاملين وتسريحهم، وهذا أمر خطير.

بناء مستشفيات جديدة

وأوضح أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها لا يوجد بها أي ضمانات، سواء لتقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.

وختم بطلبه للحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.