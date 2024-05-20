خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تعنته ومنهجه المتعلق باستخدام سلاح الجوع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني من خلال منع المساعدات الغذائية وكل مقومات الحياة، في إطار خطة ممنهجة لتحويل غزة إلى جحيم، بهدف دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري وكسر إرداة وصمود الشعب على مدار الـ8 أشهر الماضية.

جرائم إبادة جماعية

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي تعد جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني، لذلك يبرز الدور المصري سواء على صعيد استمرار مصر في جمع المساعدات وإدخالها لقطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي وإغلاقه المعابر فضلا عن رفضه إدخال الشاحنات الغذائية، أو كشف جرائم الاحتلال في حق المحافل الدولية وأمام محكمة العدل الدولية.

مصر تحاول تخفيف معاناة الفلسطينيين

وتابع، أن مصر تحاول بكل الطرق التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر تتحرك في مختلف المسارات لإظهار الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي بعدما كسر كل القواعد الإنسانية والأخلاقية والأعراف الدولية.