أسعار البترول تحقق مكاسب عالمية في بداية تداولات الأسبوع

تواصل أسعار البترول العالمية مكاسبها، خلال تعاملات اليوم، في البورصات العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسية بسبب بعض الأحداث.

وقال توني سيكامور، محلل اقتصادي لموقع «إنفيستينج»، إنّ أسعار خام غرب تكساس الأمريكي قد تنتعش أكثر نحو مستوى 83.50 دولار للبرميل بعد ارتفاعها فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم البالغ 80.02 دولار أمريكيًا.

وأضاف أن هناك أسباباً كافية لحدوث هذه الارتفاعات، وأكثر من ذلك عندما تأخذ في الاعتبار الإجراءات العقارية التي أعلنتها الصين الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيف قواعد الرهن العقاري، وخفض الودائع، وشراء المنازل غير المباعة.

أول مكاسب لأسعار البترول خلال 3 أسابيع

وأنهى خام برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

ولا تزال أسواق البترول العالمية محصورة في نطاق ضيق إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، ومن المرجح أن نضطر إلى انتظار الوضوح بشأن سياسة إنتاج أوبك+ من أجل الخروج من هذا النطاق.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو، ويبدو أن السوق أيضًا غير مهتم بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك.

أسعار البترول الآن

وارتفع خام برنت العالمي 39 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 84.39 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 10 مايو. وصعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو 23 سنتا إلى 80.29 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو.