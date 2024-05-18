أسعار البترول تحقق مكاسب أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع

حققت أسعار البترول العالمية، استقرارًا عند نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث حقق خام برنت العالمي أول مكسب أسبوعي له خلال 3 أسابيع، وجاء ذلك بدعم من المؤشرات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة على ارتفاع الطلب على المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع خام برنت إلى 83.98 دولار للبرميل، ويأتي أداء أسعار البترول العالمية واتجاهها للارتفاع عقب صدور بيانات صينية تشير إلى ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7% على أساس سنوي في أبريل مع تسارع وتيرة التعافي في قطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفع من 4.5% في مارس، مما يشير إلى طلب أقوى محتمل في المستقبل على البترول، وفق البورصات العالمية وقناة «cnbc» الاقتصادية.

زيادة الطلب الصيني على البترول

وأشارت القناة إلى أن الصين تعمل في الوقت الحالي على تحقيق خطوات كبيرة للاقتراب من الاستقرار في قطاع العقارات الذي تضرر من الأزمة، وهو ما يعني زيادة الطلب على المواد البترولية.

ومن الممكن أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تراجع قيمة الدولار، وهو ما من شأنه أن يجعل البترول أرخص بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما يزيد الاتجاه نحو البترول والسلع الأخرى مقارنة بالدولار.