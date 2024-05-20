صالون النيل يستضيف وزيرة البيئة لمناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية

يستضيف صالون النيل المنبثق عن جامعة النيل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ندوة بعنوان «التغيرات المناخية في مصر.. التداعيات وسياسة المواجهة»، الخميس المقبل في الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة بالشيخ زايد، في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري.

من جانبه، أعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن سعادته بأن يكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لقاء يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع، وكذلك التعرف على دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة.

واشار رئيس جامعة النيل، إلى أنّ قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا المهمة التي تهم الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، إلى جانب المشروعات الرائدة لمبادرة رواد النيل، وتميزت المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.