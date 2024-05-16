أمين عام الجامعة العربية: نرفض كل التحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إنّ هناك موقفا واضحا من القمة العربية الـ33، وذلك فيما يتعلق برفض وإدانة كل التحركات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في ملف رفح الفلسطينية.

وأضاف زكي خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالله ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «من المهم أن يلتفت الجانب الآخر إلى ما تقوله مصر والعرب في هذا السياق، لأن هذا الموضوع قد يكون له تبعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة».

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «مبادرة السلام العربية قائمة وموجودة على الطاولة ولم تتغير أو تتبدل أو تُسحب، ونحن راضون عنها، والدول العربية راضية عنها وتحرج الجانب الآخر، لأنها تظهره بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على التعاون والتعامل جديا مع الطرح العبي في السلام».

وأوضح: «الشارع العربي له طموحات كبرى دائما لا نلومه عليها ونتفهمها، لكن دائما نشرح حدود المعقول والممكن الذي يمكن للقادة اتخاذه من قرارات للموازنة بين المصالح العربية في مجملها ومساعدتهم لهذه القضية أو تلك من ناحية أخرى».