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البابا تواضروس يلتقي أسرة «تي پارثينوس» لطلبة الجامعة الألمانية

كتب:

مريم شريف
10:16 م | الجمعة 17 مايو 2024
البابا تواضروس برفقه طلبة الجامعة الألمانية

البابا تواضروس برفقه طلبة الجامعة الألمانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، 300 من أعضاء أسرة «تي پارثينوس» (PYF) لطلاب وخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تضمن لقاء قداسة البابا بالشباب، والذي جرى على مجموعتين، إلقاء قداسته كلمة روحية، وأجاب على عدد كبير من الأسئلة في مختلف الموضوعات: روحية وكتابية وعقيدية وشبابية، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء الأبوان المشرفان على خدمة الأسرة الأب القس فيلوباتير نبيه كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، والأب القس أرميا سعيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس أسرة «PYF»، وكذلك بمناسبة انضمام طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU) للأسرة.

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بقلم مريم شريف