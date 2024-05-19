«شباب النواب» تهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
كتب:
حسام أبو غزالة
10:47 م | الأحد 19 مايو 2024
النواب
هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك، بمناسبة حصوله على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على نادي نهضة بركان المغربي.
بطولة الكونفدرالية
قال رئيس لجنة الشباب، في برقية التهنئة التي أرسلها إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة: «أتقدم باسمي واسم جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبيه ولجماهيره العريقة، بمناسبة التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه».
المسابقة الأفريقية
وتابع: «وأود في هذا الصدد، أن أشيد بالمستوى العالي، الذي اتسم به أداء لاعبي نادي الزمالك طوال فترة المسابقة الأفريقية، حيث كانوا على قدر المسؤولية، وخاضوا منافسة قوية مع جميع فرق الأندية الأفريقية، ولم يخذلوا جماهيرهم العريضة، الذين سعدوا بحصول ناديهم الملكي على تلك البطولة الغالية».
واختتم برقيته: «خالص تمنياتي القلبية لناديكم العريق، بمزيد من البطولات والإنجازات الرياضية، لرفعة اسم النادي، وإسعاد جماهيره العريقة في كل البطولات المحلية والقارية والدولية».