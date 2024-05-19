«شباب النواب» تهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك، بمناسبة حصوله على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على نادي نهضة بركان المغربي.

بطولة الكونفدرالية

قال رئيس لجنة الشباب، في برقية التهنئة التي أرسلها إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة: «أتقدم باسمي واسم جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبيه ولجماهيره العريقة، بمناسبة التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه».

المسابقة الأفريقية

وتابع: «وأود في هذا الصدد، أن أشيد بالمستوى العالي، الذي اتسم به أداء لاعبي نادي الزمالك طوال فترة المسابقة الأفريقية، حيث كانوا على قدر المسؤولية، وخاضوا منافسة قوية مع جميع فرق الأندية الأفريقية، ولم يخذلوا جماهيرهم العريضة، الذين سعدوا بحصول ناديهم الملكي على تلك البطولة الغالية».

واختتم برقيته: «خالص تمنياتي القلبية لناديكم العريق، بمزيد من البطولات والإنجازات الرياضية، لرفعة اسم النادي، وإسعاد جماهيره العريقة في كل البطولات المحلية والقارية والدولية».