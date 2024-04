أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين» تثير الذعر في تايوان.. هل لها علاقة بالزلازل؟ (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقاطع فيديو لانتشار أسراب من فصيلة الحشرة الزاحفة «أم أربعة وأربعين»، في إحدى الغابات بتايوان.

أدى انتشار هذه الأسراب، إلى انتشار الذعر بين المواطنين في تايوان، وأطلق البعض تحذيرات بأنها مؤشر على اقتراب وقوع الزلازل بالمنطقة، لإن مثل هذه الأحداث تعتبر دليل على حدوث تحولات وكوارث بيئية كبيرة.

SCARY Thousands of Centipedes "escape" from the forests of Miaoli, Western Taiwan, April 27, 2024 Experts say that the massive migration is due to drought. pic.twitter.com/5oc718ZVJs

اكتشف الظاهرة يانغ شياو تشونغ، المرشد السياحي من مزرعة شيبا الترفيهية، أثناء قيادته مجموعة سياحية على طريق غابة دالو، حيث عثر على آلاف من حشرة أم أربعة وأربعين، هو والمجموعة المرافقة له، وظنوا في البداية أنها عشب جاف حسبما ذكر موقع «يونايتد ديلي نيوز»

وبعد الفحص الدقيق لها اكتشف أنها ليست عشب جاف ولكنها سرب ضخم من الديدان الألفية «أم أربعة وأربعين» الزاحفة على الأرض وامتدت لتغطي مساحة حوالي 50 مترا

وأوضح يانج أنه على الرغم من رؤيته للديدان الألفية من قبل على الطريق، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مجموعة كبيرة تتحرك

A significant migration of thousands of centipedes has been observed originating from the forests of Miaoli in Western Taiwan on April 27, 2024. Experts suggest that the primary driver behind this mass movement is the prevailing drought conditions in the region. pic.twitter.com/GpN0laT6AU