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أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين» تثير الذعر في تايوان.. هل لها علاقة بالزلازل؟ (فيديو)

كتب:

محمد أشرف
11:34 م | الإثنين 29 أبريل 2024
أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين» تثير الذعر في تايوان

أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين» تثير الذعر في تايوان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقاطع فيديو لانتشار أسراب من فصيلة الحشرة الزاحفة «أم أربعة وأربعين»، في إحدى الغابات بتايوان.

انتشار أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين»

أدى انتشار هذه الأسراب، إلى انتشار الذعر بين المواطنين في تايوان، وأطلق البعض تحذيرات بأنها مؤشر على اقتراب وقوع الزلازل بالمنطقة، لإن مثل هذه الأحداث تعتبر دليل على حدوث تحولات وكوارث بيئية كبيرة.

بداية اكتشاف الظاهرة

اكتشف الظاهرة يانغ شياو تشونغ، المرشد السياحي من مزرعة شيبا الترفيهية، أثناء قيادته مجموعة سياحية على طريق غابة دالو، حيث عثر على آلاف من حشرة أم أربعة وأربعين، هو والمجموعة المرافقة له، وظنوا في البداية أنها عشب جاف حسبما ذكر موقع «يونايتد ديلي نيوز»

وبعد الفحص الدقيق لها اكتشف أنها ليست عشب جاف ولكنها سرب ضخم من الديدان الألفية «أم أربعة وأربعين» الزاحفة على الأرض وامتدت لتغطي مساحة حوالي 50 مترا

وأوضح يانج أنه على الرغم من رؤيته للديدان الألفية من قبل على الطريق، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مجموعة كبيرة تتحرك

 

انتشار فيديوهات الظاهرة تثير الجدل والذعر

وأثار انتشار فيديوهات أسراب الحشرة الجدل بين مستخدمي الإنترنت، حيث اعتبر العديد أن هجرة هذه الديدان الألفية مؤشر كبير على الاضطرابات الزلزالية التي تحدث حاليا في البلاد

العلاقة بين الظاهرة وحدوث الزلازل

وردت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان على هذه المزاعم مطمئنة المواطنين وموضحة أنه ليس هناك دافع للذعر، فلا يمكن التنبؤ بالزلازل اعتمادا على هذه الظاهرة فقط

وأشار وو ليوي، الأستاذ المشارك في جامعة تونغهاي بتايوان في قسم علوم الحياة أن هجرة الديدان الألفية «أم أربعة وأربعين» عادية في تايوان، حيث أن مثل هذه الهجرات تحدث في الغالب استجابة لتغييرات في بيئتها كالتحولات البيئية أو نقص الغذاء

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