أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين» تثير الذعر في تايوان.. هل لها علاقة بالزلازل؟ (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقاطع فيديو لانتشار أسراب من فصيلة الحشرة الزاحفة «أم أربعة وأربعين»، في إحدى الغابات بتايوان.

انتشار أسراب من حشرة «أم أربعة وأربعين»

أدى انتشار هذه الأسراب، إلى انتشار الذعر بين المواطنين في تايوان، وأطلق البعض تحذيرات بأنها مؤشر على اقتراب وقوع الزلازل بالمنطقة، لإن مثل هذه الأحداث تعتبر دليل على حدوث تحولات وكوارث بيئية كبيرة.

SCARY Thousands of Centipedes "escape" from the forests of Miaoli, Western Taiwan, April 27, 2024



Experts say that the massive

migration is due to drought. pic.twitter.com/5oc718ZVJs — Tinie (@benidormgek) April 29, 2024

بداية اكتشاف الظاهرة

اكتشف الظاهرة يانغ شياو تشونغ، المرشد السياحي من مزرعة شيبا الترفيهية، أثناء قيادته مجموعة سياحية على طريق غابة دالو، حيث عثر على آلاف من حشرة أم أربعة وأربعين، هو والمجموعة المرافقة له، وظنوا في البداية أنها عشب جاف حسبما ذكر موقع «يونايتد ديلي نيوز»

وبعد الفحص الدقيق لها اكتشف أنها ليست عشب جاف ولكنها سرب ضخم من الديدان الألفية «أم أربعة وأربعين» الزاحفة على الأرض وامتدت لتغطي مساحة حوالي 50 مترا

وأوضح يانج أنه على الرغم من رؤيته للديدان الألفية من قبل على الطريق، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مجموعة كبيرة تتحرك

A significant migration of thousands of centipedes has been observed originating from the forests of Miaoli in Western Taiwan on April 27, 2024. Experts suggest that the primary driver behind this mass movement is the prevailing drought conditions in the region. pic.twitter.com/GpN0laT6AU — Fact Infoist (@FactInfoist) April 29, 2024

انتشار فيديوهات الظاهرة تثير الجدل والذعر

وأثار انتشار فيديوهات أسراب الحشرة الجدل بين مستخدمي الإنترنت، حيث اعتبر العديد أن هجرة هذه الديدان الألفية مؤشر كبير على الاضطرابات الزلزالية التي تحدث حاليا في البلاد

العلاقة بين الظاهرة وحدوث الزلازل

وردت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان على هذه المزاعم مطمئنة المواطنين وموضحة أنه ليس هناك دافع للذعر، فلا يمكن التنبؤ بالزلازل اعتمادا على هذه الظاهرة فقط

وأشار وو ليوي، الأستاذ المشارك في جامعة تونغهاي بتايوان في قسم علوم الحياة أن هجرة الديدان الألفية «أم أربعة وأربعين» عادية في تايوان، حيث أن مثل هذه الهجرات تحدث في الغالب استجابة لتغييرات في بيئتها كالتحولات البيئية أو نقص الغذاء