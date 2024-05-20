ساعات حرجة في إيران.. التسلسل الزمني لتحطم مروحية رئيسي

بعد ساعات من محاولات العثور على مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وبعد جهود فرق الإنقاذ، أعلنت إيران صباح اليوم وفاة كل ما كان على متن المروحية، من بينهم «رئيسي»، وبدأ قادة العالم في تعزية إيران وشعبها، بينما أعلنت إيران الحداد.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» التسلسل الزمني لحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، وفقًا للأنباء العاجلة التي أعلنتها قناة «القاهرة الإخبارية»:

التسلسل الزمني لحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

03:30 عصرًا: إعلان التلفزيون الإيراني تعرض مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إلى حادث.

04:00 عصرًا: فرق الإنقاذ الإيرانية تسعى للوصول إلى موقع حادث الطائرة المروحية.

04:10 عصرًا: الإعلان عن مرافقي الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية، وأبرزهم وزير الخارجية أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية.

04:30 عصرًا: إعلان التلفزيون الإيراني أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة.

04:40 عصرًا: إعلان إيران أن مروحية إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.

05:30: أعضاء في مجلس الوزراء الإيراني غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن مروحية «رئيسي».

05:30: التلفزيون الإيراني يبث صلوات من أجل سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد تعرض طائرته المروحية لحادث.

06:30: إعلان الهلال الأحمر الإيراني أن هناك فريق إنقاذ أصبح قريبًا جدًا من الموقع المحتمل لمروحية الرئيس الإيراني.

07:00 مساءً: رئيس الأركان الإيراني يأمر باستخدام إمكانات الجيش والحرس الثوري لعمليات الإنقاذ والبحث في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني.

07:30 مساءً: قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته، وعاد لإحاطة عاجلة بشأن الحادث.

08:00 مساءً: طمأن المرشد الإيراني علي خامنئي الإيرانيين بأن إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث.

08:30 مساءً: المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الخرائط بالقمر الاصطناعي لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن موقع مروحية الرئيس الإيراني.

09:00 مساءً: التلفزيون الإيراني يعلن عن الاتصال بأحد ركاب مروحية «رئيسي» وأحد أفراد الطاقم.

09:00 مساءً: تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.

09:30 مساءً: إعلان التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ عثرت على مروحية الرئيس الإيراني المحطمة.

09:45: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقارير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن العثور على مروحية «رئيسي» المحطمة.

10:30 مساءً: قائد الحرس الثوري الإيراني وعدد من قادة الحرس يتجهون إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني.

12:00: صباحًا: الإعلان عن مكان جديد لحادث تحكم مروحية الرئيس الإيراني.

01:00 صباحًا: دخول طائرة تركية من دون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية في الأجواء الإيرانية للبحث عن المروحية المحطمة.

01:00 صباحًا: تحديد موقع جديد للطائرة المحطمة.

01:20 صباحًا: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية في منطقة الحادث.

02:30 صباحًا: نشر مشاهد لحركة طائرة تركية بدون طيار للبحث الليلي عن مروحية الرئيس الإيراني.

02:30 صباحًا: إعلان فرق الإنقاذ رائحة وقود مروحية في منطقة ما.

03:00 صباحًا: إعلان الهلال الأحمر الإيراني عدم العثور على مروحية الرئيس الإيراني، وأن القوات خلطت ما بين رائحة وقود السيارات ورائحة وقود المروحيات.

05:15 صباحًا: الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه.

05:30 صباحًا: فرق الإنقاذ تتوجه إلى موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني.

06:00 صباحًا: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.

07:00 صباحًا: إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان ومرافقيهما.

07:45 صباحًا: قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن بعض الجثث احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها.

08:00 صباحًا: الحكومة الإيرانية تنعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.