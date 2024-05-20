«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحاني «الجبر والإنجليزي» للشهادة الإعدادية

أدى 61 ألف طالب، ثاني امتحانات الشهادة الإعدادية في 343 لجنة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في مادتي «الجبر، واللغة الإنجليزية»، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في ثاني أيامها من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

امتحان الصف الأول الثانوي

وفي سياق آخر، أدى 30 ألف طالب امتحان الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ في مادتي «الفيزياء، والجغرافيا»، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات أيضًا.