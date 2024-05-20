اللجنة الأولمبية المصرية: ننافس في 22 لعبة بأولمبياد باريس 2024

قال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إنّ كل الاتحادات الرياضية المصرية، تستهدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والفوز بميداليات إن أمكن.

وأضاف «العريان»، في لقاء على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الإعداد لأولمبياد باريس استثنائي، لأنه استمر 3 أعوام فقط وليس 4، بسبب ظروف إقامة أولمبياد طوكيو الماضية، التي جرى تأجيلها عاما بسبب جائحة كورونا».

إعداد اللاعبين من خلال بطولات العالم

وتابع الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: «نعد لاعبينا من خلال بطولات العالم والتصفيات المؤهلة، إذ ينافس في الأولمبياد نحو 10 آلاف و500 لاعب ولاعبة حول العالم، من إجمالي 7 ملايين رياضي في 33 لعبة أولمبية، ولدى مصر 28 لعبة من الـ33».

أهداف اللجنة الأولمبية في كل دورة

وأضاف «العريان»: «للجنة عدة أهداف في كل دورة، وهي زيادة عدد اللاعبين واللاعبات المصريين المشاركين، والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الألعاب، وحصد أكبر عدد من الأولمبياد، وسنشارك في أولمبياد باريس بأكبر عدد من اللاعبين بواقع 141 لاعب ولاعبة، وسنصل في منتصف يونيو المقبل، إلى أكثر من 150 لاعبا ولاعبة وسننافس في نحو 21 أو 22 لعبة أولمبية».