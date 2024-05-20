صدمة للمتعافين من فيروس كورونا.. عرض خطير يظهر بعد سنوات من الإصابة

صدمة كبيرة في الأوساط العملية بعد أن ربط علماء بين الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» والتعافي منه وبعض أمراض العيون التي تؤثر بشكل مباشر على الرؤية، حيث وجد باحثون في كلية الطب بجامعة ميسوري أنّ الفيروس قد يخترق حاجز شبكية العين الوقائي ما يتسبب في عواقب طويلة المدى على صحة النظر وفقا لـ«روسيا اليوم».

كورونا يصل إلى أعضاء أخرى في الجسم بخلاف الرئتين

ونشرت مجلة PLOS Pathogens أنّ فريقا بحثيا قاده الأستاذ المساعد في طب العيون باوان كومار سينج، قال إنّه عند دخول فيروس كورونا إلى الجسم، يصل إلى أعضاء أخرى بخلاف الرئتين حتى التي تتمتع بحماية عالية مثل العيون، وبالتالي اتضح أنّ فيروس SARS-CoV-2 على المدى البعيد يصيب الخلايا المبطنة للحاجز الدموي الشبكي.

خطر تلف الشكبية نتيجة الإصابة بكورونا

وكشفت الدراسة عن أنّ النتيجة مهمة لأنها تساعد على فهم الأعراض الجانبية طويلة المدى لعدوى SARS-CoV-2، فكلما طالت مدة بقاء بقايا الفيروس في العين، زاد خطر تلف شبكية العين والوظيفة البصرية عموما، نظرا لأنه يسبب استجابة التهابية مفرطة في شبكية العين وبالتالي موت الخلايا في الحاجز الدموي الشبكي، كما قد يتسبب في تمدد الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وانسداد الشريان والأوردة الشبكية، وتسرب الأوعية الدموية.

وتعد الدراسة الأولى التي تكشف واحدا من أخطر الأعراض الجانبية بعيدة المدى للإصابة بفيروس كورونا بإصابة للحاجز الدموي الشبكي حتى لدى الأفراد الأصحاء، ما يؤدي إلى ظهور عدوى داخل العين، حيث يعمل الحاجز الدموي الشبكي على حماية العيون من الالتهابات، من خلال منع مسببات الأمراض الميكروبية من الوصول إلى الشبكية.