المتوج بذهبية مونديال شباب المصارعة: أحلم بالوصول إلى الأولمبياد

قال اللاعب مصطفى حسين، المتوج بذهبية مونديال شباب المصارعة، إن نجاحه في حصد اللقب كان جزء كبير منه ثقته في الله وإيمانه بقدراته التي كانت الدافع وراء تحقيق الحلم، إذ كان يواصل التدريب يوميًا ولمدة عام ونصف بمنتهى التركيز والإصرار مع تجنب كل المعوقات التي ممكن أن تواجهه وتعوقه عن تحقيق حلمه أو كل ما يمكن أن يؤثر عليه بالسلب، موضحًا أنَّه اتبع نظام غذائي يعتمد على البروتين والكربوهيدرات للحفاظ على الوزن دون الزيادة، مع تقليل السكريات.

بطل مصر للمصارعة: أسعى للالتحاق بكلية العلوم لحبة الشديد في دراسة الكمياء

وأضاف المتوج بذهبية مونديال شباب المصارعة خلال مداخلة هاتفيه على شاشة قناة «Ten» الفضائية، أنَّه تعرض لإصابة بجرح قطعي في الوجه ورفض إجراء الخياطة وفضل الاستمرار في اللعب واكتفى بربط رأسه للتركيز ومواصلة المشوار وتحقيق الحلم، مشيرا إلى أنَّه يسعى للالتحاق بكلية العلوم لحبة الشديد في دراسة الكمياء وحلمه الأكبر هو الدراسة بالأكاديمية البحرية.

بطل المصارعة: أحلم بالتتويج في الأولمبياد المقبلة وحصد ميدالية ذهبية

وأوضح بطل المصارعة أنَّ مثله الأعلى في لعبة المصارعة هو الكابتن كرم جابر، وكان أنه كان يتابعه بشغف وتمنى تحقيق إنجازاته ويحلم بالتتويج في الأولمبياد المقبلة وحصد ميدالية ذهبية ورفع اسم مصر عاليا.