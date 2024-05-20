وزيرة البيئة: تسليم 3 مدافن صحية آمنة بـ96 مليون جنيه

شاركت وزارة البيئة ضمن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، في التسليم النهائي لثلاث مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولي المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الاثنين، أن المدفن الأول يقع بمدينة الخارجة، وتبلغ تكلفته نحو 32 مليون جنيه على مساحة 8 أفدنة، والمدفن الثاني بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 32 مليون جنيه، وتبلغ مساحته 8 أفدنة، والثالث بمدينة الفرافرة والبالغ تكلفة إنشائه نحو 32 مليون جنيه على مساحة 8 أفدنة.

وأشار الوزيرة، إلى التسليم النهائي طبقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات.

تطوير البنية التحتية

وتعتبر المدافن الصحية ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، إلى جانب إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

جدير بالذكر أن ذلك بأتقى إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لمنظومة المخلفات.