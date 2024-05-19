وزير التنمية المحلية: 25 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة إدارة المخلفات منذ 2019

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة نفذت منظومة المخلفات الصلبة على مدار السنوات الماضية، منذ نهاية عام 2019، وبلغت تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها حوالي 25 مليار جنيه؛ لإحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة، وبعض الوزارات والجهات الشريكة.

تأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة

وأكد خلال كلمته في مؤتمر تسليم كارنيهات للعاملين في مجال إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين في قطاع المخلفات وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، حرص الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في كافة القطاعات ووحدات البيئة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة، بأسلوب متميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذلك القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلى المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أرض المحافظات، بما يساهم في تأهيل العاملين في منظومة المخلفات على التقنيات الجديدة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية ضمن المنظومة بالمحافظات.

وقدم وزير التنمية المحلية شكره لكافة الوزارات على الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومة المخلفات، بما يقابل كل التطوير الذي تم في مكونات المنظومة، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات، بما يعود بالنفع على المواطنين ومستوى النظافة بالمحافظات.

6500 فرصة تدريب سنوية

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب عدد 380 من العاملين في إدارات البيئة ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربع سنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا التدريب يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلى من الاستثمارات التي تمثلت في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ومن ثم الحفاظ على موارد الدولة المصرية، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الذي يقدم عددًا من الفرص التدريبية تتجاوز 6500 فرصة تدريبية سنويًا في مجالات التنمية المحلية.