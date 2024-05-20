وزير السياحة والآثار:: إيرادات القطاع بلغت 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر حققت رقما قياسيا في أعداد السياح الوافدين لها خلال 2023، إذ وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.9مليون سائح، لافتا إلى أن عدد السياح الوافدين لمصر خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت نحو 4.6 مليون سائح، كما حققت السياحة أيضا خلال الـ4 أشهر من عام 2024 أعلى رقم قياسي في الإيرادات السياحية وصلت إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة في العام الماضي.

مصر تضع صناعة السياحة على رأس أولوياتها

وأوضح خلال مشاركته في المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة في شرم الشيخ، أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة على رأس أولوياتها، كما تبذل جهدا كبيرا لدعم هذه الصناعة والنهوض بها، مشيرا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب، والتي أشار خلالها إلى أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة والتي من بينها تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية ومن صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.

وحول انعقاد المنتدى للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ، أشار وزير السياحة إلى أن مدينة شرم الشيخ المنعقد بها المؤتمر ليست فقط وجهة سياحية مُميزة تتمتع بمقومات سياحية فريدة بل مركزا مهما للمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، موضحا أن استضافتها لمثل هذه الفعاليات، تؤكد على مكانتها كمركز عالمي للتبادل الثقافي والاقتصادي وكمنصة للحوار العالمي والتعاون المشترك في مجالات عدة.

وأشار إلى أنّ أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في صناعة السياحة المصرية هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة، بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابا على صناعة السياحة في مصر.

وأكد الوزيرخلال كلمته أن هذا المنتدى، يعد بمثابة تجمع مهني ومنصة تشاركية فعالة، لتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية المتميزة والفريدة في القارة الأفريقية العريقة، وفرصة لتعزيز التعاون السياحي المشترك بين الدول الأفريقية، وتشجيع الخبراء والمهنيين والمستثمرين في قطاع السياحة نحو تضافر الجهود لتنمية صناعة السياحة.

أفريقيا تستعيد 96% من حجم الحركة السياحية الوافدة

وأشار عيسى إلى أن هذا المنتدى والمعرض يأتي في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية نجاحا كبيرا في استعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها، إذ استعادت 96% من حجم الحركة الوافدة إليها خلال عام 2019، وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية، والذي وصفت فيه السياحة في قارة إفريقيا بالأسرع نموا خلال عام 2023.

وأكد أهمية وضع وتنسيق سياسات موحدة تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز السياحة البينية بين الدول الأفريقية المختلفة، والاستفادة من فرص الاستثمار في هذه الدول والترويج لبرامج ومنتجات سياحية إفريقية مشتركة، مع بذل أقصى الجهود بشكل يعكس الرؤية المستقبلية لإفريقيا وبما يحقق طموحات شعوبها نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله صناعة السياحة من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية لدولنا.