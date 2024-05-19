وزير السياحة يبحث آليات جذب التوانسة لزيارة مصر

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس لمصر.

تعزيز التعاون في السياحة البينية

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنّ اللقاء شهد التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر وتونس، حيث جرى بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة البينية بما يساهم في زيادة معدلات هذه الحركة، إضافة إلى دفع مزيد من التونسيين لزيارة المقصد السياحي المصري، خاصة أنّ مصر أحد المقاصد المفضلة لقضاء العطلات وأعياد رأس السنة الميلادية وشهر العسل.

التعاون للترويج للمقاصد السياحية بمصر وتونس

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون للترويج للمقاصد السياحية في مصر وتونس، من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من الأسواق السياحية البعيدة لزيارة البلدين، والتعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ السفير محمد بن يوسف، سلّم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، دعوة من نظيره التونسي لزيارة تونس لعقد عدد من اللقاءات الثنائية وبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات مختلفة في مجال السياحة بين البلدين.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والدكتورة ضحى الشويخ وزير مفوض بسفارة تونس بالقاهرة.