تداول 39 ألف طن بضائع عامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 45 سفينة.

وأوضح بيان المركز أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39924 طن تشمل 17212 طن يوريا و1800 طن أسمنت معبأ و4690 طن رمل و2088 طن ملح معبأ و14131 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58202 طن، تشمل 19000 طن قمح، و14511 طن ذرة و2423 طن خردة، و9562 طن حديد و1680 طن خشب زان و1385 طن عدس، و9158 طن فول صب و143 طن أبلاكاش و1685 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 420 طن.

حركة الصادرات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 866 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2198 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47138 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194260 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح، متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6755 حركة.