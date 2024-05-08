ميناء دمياط يستقبل 47 ألف طن من البضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47925 طنا تشمل 6671 طن يوريا و1107 أطنان رمل و5103 أطنان علف بنجر و3491 طن مولاس و8399 طن اسمنت معبأ و 4782 طن اسمنت صب و 3868 طن ملح طعام معبأ و 14504 طن بضائع متنوعة .

حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 77620 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77620 طن تشمل، 31030 طن قمح و3390 طن خردة و19779 طن فول صويا و5350 طن حديد و6349 طن أبلاكاش و10000 طن ذرة و 1722 طن خشب زان، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5102 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد البضائع العامة والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61189 طنًا، وبينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 255788 طنًا، وكما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2341 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، وعدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدما وعدد 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5673 حركة.