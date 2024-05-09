ميناء دمياط يستقبل 48 ألف طن من البضائع العامة

أكدت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، وغادرت 17 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48 ألفا و414 طنًا تشمل «3800 طن يوريا و10014 طن رمل، و8500 طن علف بنجر، و1400 طن مولاس و9565 طن إسمنت معبأ، و1430 طن إسمنت صب، و2020 طن ملح طعام معبأ، و500 طن علف، و9090 طن بضائع متنوعة».

البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و245 طنا تشمل «21 ألفا و16 طن قمح، و10 آلاف طن ذرة و6100 طن فول صويا و1500 طن كسب و1350 طن خردة، و4574 طن حديد و1792 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 705 أطنان».

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1965 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3115 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفًا و595 طنًا.

وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 258 ألفا و109 آلاف طن، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3748 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6456 حركة.