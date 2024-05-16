إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الإسماعيلية لخدمة نقل البضائع

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين، مؤكدة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من المشاريع التي قامت بها وزارتي النقل والموارد المائية والري «أهوسة ملاحية من الدرجة الأولى – كباري متحركة – اعمال التوسعة والتعميق والتكريك للترعة»، وتعظيم دور النقل النهري وزيادة حجم مشاركته في نقل البضائع واستغلال المميزات التي يتمتع بها النقل النهري «تقليل الكثافات المرورية والحوادث علي الطرق/ توفير الوقود» وذلك في إطار سياسات الدولة لفتح شرايين جديدة للنقل لخدمة الاقتصاد القومي.

الأهداف التنموية في المحافظات

أكد الدكتور سويلم الدور الحيوى لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، منوهًا بأهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف إنهائها طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.

واستُعرض خلال الاجتماع إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الاسماعيلية لخدمة نقل البضائع للمناطق الصناعية بكل من «شبرا الخيمة - مسطرد - أبو زعبل - العاشر من رمضان»، وربطها بشبكة النقل النهري وزيادة احجام النقليات بالنقل النهري، وتخفيف الضغط على الطرق بمنطقة الدلتا.

استخدام الصنادل لتطهير الترع

واستعرض الجانبان موقف تطهيرات المجاري المائية «ترع – مصارف» والتي يتواجد طرق على جسورها ، مع تأكيد ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبي على الطرق، مع استمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة، وتأكيد استمرار استخدام الصنادل في أعمال التطهيرات في الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة.

وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حاليا بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكباري والأهوسة الواقعة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجري المائي أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة