الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 متظاهرا احتجاجا على أداء حكومة نتنياهو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 12 متظاهرا بذريعة محاولة قطع طريق سريع بين القدس وتل أبيب احتجاجا على أداء الحكومة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

دعوة للتظاهر

ودعت أسر الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية إلى التظاهر اليوم الساعة الخامسة والانطلاق من أمام مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وإقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.