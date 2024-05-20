مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم عروض فرقة المواجهة والتجوال في مختلف محافظات مصر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

البيت الفني للمسرح

وتقدم فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي - التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «السمسمية» في محافظة العريش بقصر ثقافة العريش، ومحافظة الوادي الجديد بقرى «باريس وفلسطين والخرطوم وتنيدة وبولاق»، وذلك في الفترة من 10 إلى 22 مايو الجاري.

والمسرحية تعد العرض الثاني ضمن مبادرة «ولد هنا» التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كل المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية مهمة.

معلومات عن السمسمية

السمسمية عرض من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، بطولة مجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان.