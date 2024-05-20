رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«النواب» يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2202-2023

كتب:

ولاء نعمه الله
02:42 م | الإثنين 20 مايو 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.

الحسابات الختامية لموازنات الهيئات

ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023 (وعددها 59 مشروعًا).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023.

مجلس النواب

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022-2023.

اقرأ المزيد:

«مجلس النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم المنشآت الصحية

رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك بالحصول على كأس الكونفدرالية الأفريقية

مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. منها زراعة الأعضاء

عضو مجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية تجسيد لملحمة مصر

مجلس النواب يشيد بجامعة كفر الشيخ في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.