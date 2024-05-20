«النواب» يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2202-2023
كتب:
ولاء نعمه الله
02:42 م | الإثنين 20 مايو 2024
مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.
الحسابات الختامية لموازنات الهيئات
ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023 (وعددها 59 مشروعًا).
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023.
مجلس النواب
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022-2023.