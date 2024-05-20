سامح شكري: التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن بالمنطقة

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة شرق المتوسط، مستعرضا موقف مصر الداعم لاستمرار التهدئة في المنطقة، بما يساهم بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دول المنطقة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تطرقت المباحثات إلى ترتيبات عقد الجولة العاشرة من ألية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وهذه الآلية لها أهمية كبرى للبلاد»، مؤكدا حرص مصر على دورية عقد القمم واللقاءات فيما بين القادة لتنسيق المواقف، وتأكيد وجود وحدة في الرؤية إزاء تطوير العلاقات الثنائية والثلاثية، وأيضا العمل على تحقيق الاستقرار بالمنقطة.

وتابع: «القضية الفلسطينية وتطورات الحرب على قطاع غزة سيطرت على مباحثتنا مع الجانب اليوناني، ومصر تعتبر هذه القضية صلب قضايا المنطقة».