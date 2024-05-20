سامح شكري: 65% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مصرية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر منذ بداية الأزمة ولم تغلق معبر رفح، موضحا أن 65% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، دخلت كتبرع من المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه دائما يسعى بالتنسيق مع الشركاء الدولين لإيجاد آلية تؤدي إلى دخول المساعدات بالكم الضروري لاحتياجات أشقاء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رغم كثير من المعوقات المتصلة بالتفتيش عند دخول المساعدات من معبر رفح، والمتصلة برفض كميات كبيرة من هذه المساعدات، استمرت مصر في العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين لرفع كمية المساعدات.

وأكد أن مصر حذرت من التدعيات السلبية البالغة لتوسيع رقعة الأعمال العسكرية على منطقة رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها أكثر من مليون و300 ألف مواطن فلسطيني، وما ينتج عن ذلك من زيادة حجم الضحايا من المدنيين.